نظام حديث لمكافحة الجريمة الجمركية في السودان





عبرها يتمّ تحديد الأهداف.

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك، عن تدشين العمل بمجموعة من الأنظمة الحديثة والمتطوّرة في مجال مكافحة التهريب، وكشف الجريمة الجمركية.

وشملت الأنظمة التي تمّ تدشينها نظام التتبّع عبر الأقمار الاصطناعية ونظام التتبع الإلكتروني الداخلي الذي يعمل بواسطة شبكات الاتصال المحلية،بجانب نظام الرادارات الأرضية المتطوّرة التى عبرها يمكن كشف وتحديد الأهداف من أماكن بعيدة.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب مزمل علي عباس، إنّ قوات مكافحة التهريب تقوم بأدوار كبيرة في التصدي لكافة عمليات التهريب الصادرة والواردة.

وأشار إلى أنّ مجموعة الأنظمة التي تم تدشين العمل بها اليوم ستكون إضافة نوعية لتعزيز مجهود مكافحة التهريب للقيام بأدوارها كاملة.

باج نيوز