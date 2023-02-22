فولكر: مناقشات مثمرة اليوم مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين لحشد الدعم للسودان





أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فولكر بيرتس عن عقد وصفها بالمثمرة مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين.

وقال بيرتس في تغريدة “مناقشات مثمرة اليوم بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين لحشد الدعم للسودان في ما يتعلق بأولويات رئيسية بما في ذلك الاقتصاد وتقديم الخدمات (الصحة، التعليم، الغذاء الخ) والحكم والسلام والأمن بمجرد تشكيل حكومة مدنية”.

باج نيوز