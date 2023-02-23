البعث: لقاء الشيوعي تجاوز للتحالفات الضيقة





قال الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، (الأصل)، م. عادل خلف الله إن اللقاء مع الحزب الشيوعي تم بموجب مبادرة من حزب البعث، في إطار اتصالاته مع القوى السياسية والاجتماعية الحية، وذلك لبلورة وإعلان أوسع جبهة شعبية لإسقاط نظام البرهان بالإضراب السياسي، والعصيان المدني، وتجنيب بلادنا مخاطر الهجمة الاستعمارية الشرسة التي تتكالب عليها لفرض وصاية على شعبها.

و أكد خلف الله أن اللقاء مع الحزب الشيوعي استشعار لكل ذلك، وحوار حول مطلوباته التى تتجاوز المقدرات الذاتية لأي من مكونات الحراك منفردا، وبالتالي ليس من مستهدفات اللقاء تحالف ثنائي بين الطرفين ،كما هو ليس دعوة للالتحاق بتحالف معلن ،و شدد خلف الله على أن وعي التجربة، والمرحلة يقود إلى إدراك أهمية بلورة معادل جماهيري واسع من كافة القوى الحية المقاومة للانقلاب، المتمسكة بوحدة وسيادة واستقرار السودان.

صحيفة الجريدة