حركة الحلو: خلافات العسكريين ستؤثر على العملية السياسية





قال القيادي بالحركة الشعبية جناح الحلو زاهر عكاشة إن الخلافات داخل المكون العسكري سيكون لها تأثيراً كبيراً على العملية السياسية، وإعتبر أن ما ذكره نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي في خطابه مؤخراً يتطلب إعادة قراءة المشهد السياسي بسبب أن الأزمة الحقيقية الآن هي الخلافات داخل القيادة العسكرية، ووصف عكاشة في تصريح لـ(الجريدة) التباين داخل القوى المدنية بالأمر الطبيعي حول العملية السياسية، وشدد على ضرورة قراءة ما بين السطور حول ما ذكره حميدتي من تصريحات وصفها بالخطيرة، وأشار إلى انها يجب أن لا تمر مرور الكرام لاسيما وأن التصريحات كشفت الغموض الذي كان يخيم داخل القيادة العسكرية، وقطع بأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح، البرهان مازال متناقضاً في أحاديثه خاصة عندما يتنقل من منطقة إلى آخرى ويجتمع بجنوده ،وعد ما رشح من محاولات للبرهان من أجل حل مجلس السيادة لتقليص صلاحيات نائبه حميدتي بأنه “معركة لتكسير العظام”، وأبدى أمله في أن لا تحدث مواجهات عسكرية بين الطرفين بسبب أن أوضاع البلاد لا تحتمل ذلك الأمر، منوها إلى أن الآثار ستكون وخيمة على الجميع وقد تقود الوطن للهاوية والدرك السحيق، وبحسب عكاشة الإنقلاب حاول ضرب وتر أشواق العودة للإسلاميين من أجل الصعود مجددا للسلطة.

الخرطوم – عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة