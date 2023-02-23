لجنة المعلمين: طلاب بجنوب دارفور ما زالوا يجلسون على الأرض





أقر رئيس لجنة المعلمين بولاية جنوب دارفور هاشم عبد الله بوجود محاولات لكسر الإضراب بالولاية ، ووصف مطالبهم بالمشروعة وأنهم سيعملون على تحقيقها بالطرق المشروعة راهناً رفع الاضراب بتحقيق تلك المطالب ، وأكد في حوار لـ(الجريدة) ينشر لاحقا بأن الطلاب مازالوا يجلسون على الأرض وكثير من المدارس مشيدة بالقش والمواد التقليدية ، ومكاتب المعلمين حالها يغني عن سؤالها وتابع أن الولاية بحاجة إلى أكثر من ٥١٠٠ معلماً ، فضلاً عن الأحوال الإقتصادية والظروف والتحديات الأمنية بسبب الصراعات القبلية ، الأمر الذي زاد من النقص بشكل كبير .

ونوه إلى أن المعلمين يتصدرون نسبة الوفيات وتحويلات القمسيون الطبي فيما يتعلق بأمراض القلب والفشل الكلوي والجلطات والأورام السرطانية .

الخرطوم – شذى الشيخ

صحيفة الجريدة