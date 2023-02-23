حركة مطلبية تعلن مسؤوليتها عن تخريب آبار البترول “ببليلة”





اغلق محتجون أمس المعسكر الرئيسي لشركة (بتروانرجي) البترولية بمحلية بليلة النفطية بالإضافة لحقول بليلة والنجمة وبرصاية وسفيان.

وأعلنت الحركة المطلبية (حركة سيوف الحق) مسؤوليتها عن تخريب آبار البترول الذي صاحب الاحتجاجات.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة سيوف الحق الصادق حميدان حمودي لـ (الجريدة) إن الإغلاق صاحبه تخريب للآبار الأمر الذي ادى لكسر البئر المركزية وانسياب حوالي (٣٠٠) برميل زيت على الأرض ، ودافع عن العمليات التخريبية والتي أكد أنها جاءت تعبيراً لما تعيشه تلك المناطق من تدني في الخدمات ومقومات الحياة من مياه وصحة وتعليم.

الخرطوم – حوازم مقدم

صحيفة الجريدة