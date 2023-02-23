“كاف” يصدم الهلال السوداني بـ 3 قرارات نارية





تقول التقارير الصحافية إنّه من المقرّر أنّ يعلن الكاف قراراته بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة.

كشفت تقارير صحافية، الخميس، أنّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعتزم الإعلان عن قرارات نارية بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري، في المرحلة الثانية من دور المجموعات لأبطال أفريقيا.

وأفادت وكالة”ون ثري”، الإخبارية، أنّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف”، استقر على توقيع عقوبات رادعة على الهلال السوداني.

وأشارت إلى أنّ العقوبات تتمثّل في حرمان جماهيره من حضور عدد من المباريات المقبلة للفريق، بجانب فرض عقوبة على طبيب الفريق بعد تعديه على لاعبي الأهلي.

وأوضحت أنّ”كاف”، يتّجه إلى توقيع غرامة مالية على جماهير الهلال مع التحذير بنقل مباريات الفريق خارج ملعبه بسبب التعديّ على الأهلي خلال المباراة .

وسابقًا، دفع الأهلي المصري بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف”، ضدّ الهلال السوداني بسبب ما تعرّض له الفريق في المباراة.

والسبت، فاز الهلال السوداني على نظيره الأهلي المصري بهدفٍ دون ردٍ، ضمن المرحلة الثانية من دور مجموعات أبطال أفريقيا.

ويتصدّر نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 6 نقاط، ثم الهلال السوداني 3 نقاط، ثم الأهلي والقطن الكاميروني بلا أي نقاط في رصيدهما حتى الآن.

باج نيوز