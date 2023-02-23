(الأغذية العالمي): تراجع في اسعار السلع الضرورية بالسودان





سجل مكتب مراقبة السوق التابع لبرنامج الأغذية العالمي، تراجع في اسعار بعض السلع الضرورية في السودان لشهر فبراير الجاري مقارنة مع يناير الماضي، وارتفاع اسعار اخرى.

وذكر في تقرير تلقته (الصيحة) أن متوسط سعر التجزئة للذرة الرفيعة بلغ 326.5 جنيه / كغم بانخفاض قدره 4.88٪ عن الشهر السابق، فيما بلغ متوسط سعر التجزئة لدقيق القمح 706 جنيه / كغم ، بانخفاض قدره 2.75٪ مقارنة بالشهر السابق.

وجاء في التقرير أن متوسط تكلفة السلة الغذائية المحلية التي يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيعها على المستحقين بـ 446.9 جنيه، بانخفاض قدره 12.15٪ مقارنة بالشهر السابق.

فمبا يتعلق بمتوسط سعر التجزئة للماعز فقد بلغ 25.102 جنيهًا سودانيًا للرأس، أي بزيادة قدرها 7.29٪ مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ متوسط سعر التجزئة للفول السوداني 15554 جنيه سوداني للجوال، وهو ما يمثل زيادة قدرها 14.14 مقارنة بالشهر السابق.

وفيما يتعلق بتوقعات الأمن الغذائي، ذكر التقرير أن سعر الصرف الأجنبي أظهر زيادة طفيفة خلال يناير 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022، حيث كان متوسط سعر الصرف الموازي في يناير 2023 حوالي 585 إلى 590 جنيه سوداني / 1 دولار أمريكي ، واستقر متوسط سعر البنوك التجارية عند حوالي 580 جنيه سوداني / 1 دولار أمريكي.

وذكر التقرير أن معدل التضخم في ديسمبر 2022 واصل اتجاهه التنازلي، حيث انخفض إلى 87.32٪ في ديسمبر 2022 مقارنة بـ 88.8٪ في نوفمبر 2022. وبلغت النسبة المئوية للتغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلك +0.43٪ مقارنة بـ +1.5٪ في نوفمبر. 2022، وان تكلفة سلة الغذاء المحلية لبرنامج الأغذية العالمي بلغت 446.9 جنيه سوداني في يناير 2023 مقارنة بـ 508.7 جنيه سوداني في ديسمبر 2022.

ووقال التقرير ان متوسط معدل الأجر اليومي للعمالة العرضية استقر حول 3665 جنيه سوداني مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2022 (3667 جنيه سوداني). بينما كانت أعلى بنسبة 75٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع متوسط سعر الجملة للذرة الرفيعة بنسبة (7.7٪) في سوق مزاد القضارف مقارنة بشهر ديسمبر 2022 وأعلى بنسبة 125.8٪ مقارنة بشهر يناير 2022.

صحيفة الصيحة