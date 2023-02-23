هل تؤجل خطة لابورتا عودة ميسي إلى برشلونة؟





يواصل الإعلام الإسباني، الكشف عن كواليس اللقاء الذي جمع بين خوان لابورتا رئيس برشلونة، وخورخي ميسي والد ووكيل أعمال البرغوث الأرجنتيني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن الخطة التي يفضلها لابورتا لتكريم ميسي، تتزامن مع موسم 2024-2025، عندما يعود الفريق مجددًا إلى ملعب الكامب نو بعد انتهاء أعمال تطويره.

كما تتزامن عودة البارسا إلى معقله مع ذكرى مرور 125 عاما على تأسيس النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقربين من ميسي، رفضوا التعليق على اللقاء الذي جمع بين والده ورئيس البارسا.

ونوهت أن إدارة باريس سان جيرمان، ورئيس النادي ناصر الخليفي، بصدد التفاوض مجددا مع ميسي لتجديد عقده بعد مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وخسر البي إس جي مباراة الذهاب على ملعبه بهدف، ويحل ضيفا على البافاري يوم 8 مارس/آذار المقبل.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس بنهاية الموسم الجاري مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حتى صيف 2024 بشرط موافقة النجم الأرجنتيني.

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