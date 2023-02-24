



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023م

صحيفة الانتباهة

الحرية والتغيير: عودة الإسلاميين للحكم على”جثثنا”.

إعلان سياسي جديد بين الكتلة الديمقراطية وحركة ”الحلو”.

تبرئة شقيق البشير من الثراء الحرام.

الإمارات:”الإطاري” سيؤسس لبناء حكومة مدنية تحقق الاستقرار.

منظمة إقليمية: الجفاف الحاد يهدّد بمجاعة في القرن الأفريقي والسودان

صحيفة الجريدة

حريق يقضي على 30 منزلاً بجنوب دارفور

الشعبية والكتلة الديمقراطية يوقّعان إعلانًا سياسيًا

ترحيل طواحين سوق أبو حمد وعقوبات رادعة في مواجهة الشركات المخالفة

إجراءات صحية بمحلية أمبدة لمواجهة حمى الضنك

صحيفة الصيحة

مسؤول إماراتي: ندعم”الإطاري” وكل ما من شأنه استقرار السودان

إضراب للعاملين بمراكز غسيل الكلى

“الأغذية العالمي”: تراجع في أسعار السلع الضرورية بالسودان

اليونسيف تكشف إحصائيات وفيات الأمهات في السودان

ضبط خمور وأدوية بشرق دارفور