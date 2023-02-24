مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برشلونة ويتأهل لدور الـ16 في الدوري الأوروبي





واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما صعد لدور الـ16 في المسابقة القارية، عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، في إياب أولى الأدوار الإقصائية في البطولة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) في إسبانيا يوم الخميس الماضي، قد انتهت بالتعادل 2 / 2، ليظفر مانشستر يونايتد بورقة الترشح للدور التالي في المسابقة القارية، عقب فوزه 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73 على الترتيب.

وبات هذا هو أول انتصار لمانشستر يونايتد على برشلونة في المسابقة القارية منذ 15 عاما، حيث يعود آخر فوز للفريق الإنجليزي على نظيره الإسباني إلى أبريل 2008، حينما انتصر 1 / صفر على ملعب (أولد ترافورد)، الذي استضاف لقاء اليوم، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي توج بها الفريق الأحمر آنذاك.

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