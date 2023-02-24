توجيه مجالس الجامعات بوضع استراتيجيات لتجاوز العقبات المالية والإدارية





أكد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هموم الجامعات الحكومية هي هموم الوطن ولا بد من تكاتف الجهود للتعامل معها، والسعي لتحقيق الطموحات التي ترضي الجميع، مشيراً إلى أن مجالس الجامعات الحكومية هي صمام الأمان نظراً للصلاحيات التي تتمتع بها من خلال قانون تنظيم التعليم العالي وقانون الجامعات.

جاء ذلك لدى لقائه يوم امس برؤساء مجالس جامعات بحري وزالنجي والنيل الأزرق بحضور مديري تلك الجامعات، واستمع بروفيسور دهب خلال اللقاء للخطط الإصلاحية لتطوير التعليم العالي في السودان، إضافة إلى رسم خارطة طريق تتضمن الأهداف والمؤشرات النوعية والمالية.

وأوضح دهب أن أهمية اللقاء جاءت لمناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه الجامعات الحكومية واقتراح الآليات الكفيلة بتذليل أية صعوبات للوصول إلى الأهداف المرجوة التي تضمن تنفيذ الخطط الإصلاحية بها، مشدداً على أهمية استثمار الكفاءات والطاقات والخبرات العلمية في تعزيز البيئة التعليمية والارتقاء بها واستمرار تطوير العملية التعليمية بالجامعات السودانية، ودعمها في استثمار مواردها ووضع الخطط الاستثمارية وفقًا لأهدافها وتوفير الحزم التمويلية اللازمة لها .

وفي ختام اللقاء قدم رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية الشكر للوزير على هذا اللقاء الذي تميز بشفافية الطرح والأفكار كما أشادوا بالخطط الإصلاحية التي تم عرضها ومناقشتها، مؤكدين على أن اطلاع رؤساء مجالس الجامعات عليها سيساهم في رسم خطوط عريضة لخطة العمل المستقبلية في جامعاتهم.

سونا