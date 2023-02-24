شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يفجرها داوية ويشعل مواقع التواصل: (بائعة العرقي كانت تأتي للشيخ المكاشفي عشان يشيل ليها الفاتحة لانو العرقي باير)





أثار الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين ضجت واسعة وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حكى موقف لمريديه وحيرانه داخل مسيده العامر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خاطب شيخ الأمين مريديه الذين تواجدوا بكميات كبيرة داخل مسيده بأم درمان بعد إحدى جلسات الذكر التي يقيمها.

وتحدث الشيخ خلال مخاطبته لأنصاره عن كسر الخاطر وإحراج الناس وطردهم مؤكداً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطرد انسان قط.

واستشهد خلال حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين بموقف للشيخ المكاشفي قائلاً: (الشيخ المكاشفي كانت تزوره بائعة العرقي وتطلب منه الفاتحة لانو العرقي باير, لم يطردها الشيخ ولكنه سأل الله لها الهداية حتى هداها الله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين