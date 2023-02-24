“كنت عاوز أغسل ذنوبي” .. مصر: لص يسرق 112 ألف جنيه من سوبر ماركت لسبب غريب





قام لص بسرقة مبلغ 112 ألف جنيه (3650 دولارا)، من داخل “سوبر ماركت” في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية بمصر.

ورصدت كاميرات المراقبة عملية السرقة كاملة، وعندما ألقي القبض عليه بعد مرور 48 ساعة من الواقعة، اعترف بأنه اشترى بالمبلغ المسروق عجلا وذبحه ووزعه على أهالي قريته، إلى جانب أرز وبطاطس، مضيفا أنه لم يتبق معه سوى مبلغ 1200 جنيه، مضيفا: “كنت عاوز أغسل ذنوبي.. لما أخرج من السجن هارد له فلوسه”.

وناشد صاحب المحل كل من أخذ من اللحوم مجانا أن يرد قيمة ما أخذه لأن هذا المبلغ يتاجر به ويؤثر على عمله وتجارته.

المرصد