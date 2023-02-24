المريخ يسقط “بلوزداد” ويكسب الثلاث نقاط





حقق نادي المريخ السوداني، اليوم الجمعة، أول فوز له في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، على حساب ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، ليرتقي إلى المركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر الترجي التونسي.

وجرت مباراة الجولة الثالثة لحساب المجموعات بين الفريقين عصر اليوم، على ملعب المريخ الافتراضي “ملعب شهداء بنينا” بمدينة بنغازي الليبية.

ويدين المريخ بهذا الفوز لمهاجمه البرازيلي باولو سيرجيو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد لويز من ركلة جزاء عند الدقيقة (32) من عمر المباراة.

وبهذا الفوز بات المريخ يمتلك (4) نقاط بعد أن حصد نقطة من التعادل في مباراته السابقة مع الزمالك المصري، ليحل ثانياً خلف الترجي صاحب الـ(6) نقاط، ويأتي بلوزداد ثالثاً بـ(3) نقاط ويتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة.

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