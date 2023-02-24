الهلال يقلب الطاولة على القطن الكاميروني





قلب نادي الهلال السوداني، الطاولة على مضيفه القطن الكاميروني وتقدم عليه بهدفين سريعين بعد أن كان متأخراً بهدف في نهاية الشوط الأول، ليحقق فوزاً مهماً ويضع ثلاث نقاط غالية في رصيده.

أحرز ماكابي ليليبو هدفي الأزرق في الدقيقتين (52) و(57) من عمر اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة الثالثة من دوري مجموعات أبطال أفريقيا على ملعب رومدي أدجيا بمدينة غاروا الكاميرونية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكان القطن تقدم في الدقيقة (43) من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه باسيون غوغو واسو، بالرغم من السيطرة الكبيرة للهلال على مجريات اللعب، والظهور الجيد للاعبيه خلال دقائق الشوط، قبل أن ينجح ماكابي ليليبو في وضع فريقه بالمقدمة ويؤمن النقاط الغالية.

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