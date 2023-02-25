البعث : “الإطاري” أحدث تصدعات داخل الحركة الجماهيرية





قال الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، إن الأزمة السياسية عميقة ومركبة ومعقدة، لا سيّما بعد انقلاب 25 أكتوبر.

وأضاف في تصريح لـ(الصيحة) “لا اعتقد أن الاتفاق الإطاري هو الحل حتى يصل إلى نتيجة تزيل حالة الانسداد السياسي”، وقال “أرى أن الإطاري ولد نتاج تدخلات إقليمية ودولية، هجمة استعمارية تستهدف موارد السودان ومحاولة احتواء الانتفاضة الشعبية”.

وبحسب خلف الله، فإن الإطاري أحدث تصدعات داخل الحركة الجماهيرية ووسط القوى الموقعة عليه، أضف إلى ذلك أكسب الانقلاب وقتاً، وتابع “لكن لم يكن حلا متكافئا للأزمة”. ورسم سيناريو لمخرج البلاد من أزمتها الحالية، وقال “السيناريو الأقرب للحدوث أن البلاد ستتجه الى انتصار جديد للثورة، عبر الانتفاضة والحِراك السلمي الجماهيري”.

الخرطوم- نجدة بشارة

صحيفة الصيحة