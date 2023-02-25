مفاجأة بشأن أحداث مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري و”كاف” يردّ بحسمٍ





كشفت تقارير صحافية، السبت، عن أنّ نادي الهلال السوداني، طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف”، بإغلاق ملف مباراته أمام الأهلي المصري وتقديم اعتذار للأخير والتواصل مع مسؤوليه.

وبحسب وكالة وان ثري المصرية، فإنّ”كاف” رفض خطوة نادي الهلال، متمسكًا بتوقيع عقوبات لعدم تكرار الأمر مستقبلاً.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” على توقيع عقوبات ملغظة على الهلال السوداني بسبب أحداث مباراة الأهلي التي أقيمت بينهما السبت الماضي في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وكان الأهلي تقدم بشكوى رسمية ضد الهلال السوداني بسبب الاعتداء على لاعبيه من قبل الطاقم الطبي للهلال السوداني وعدد من اللاعبين بجانب سباب الجماهير ضد النادي الأحمر خلال المباراة وإشعال الشماريخ .

واستقر الكاف على توقيع عقوبات رداعة على الهلال السوادني ، يأتي على رأسها حرمان جماهيره من حضور عدد من المباريات المقبلة للفريق بالإضافة إلى توقيع عقوبة على طبيب الفريق بعد تعديه على لاعبي الأهلي .

ويتّجه الكاف إلى توقيع غرامة مالية على جماهير الهلال السوداني مع التحذير بنقل مباريات الفريق خارج ملعبه بسبب التعدي على الأهلي خلال المباراة .

وكان الهلال السوداني قد فاز على الأهلي المصري بهدفٍ دون مقابل، الأسبوع الماضي، ضمن المرحلة الثالثة من دور مجموعات أبطال أفريقيا.

باج نيوز