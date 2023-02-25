استمرار انشطة فرق الإستجابة السريعة لمنع انتشار حمى الضنك بالخرطوم





واصلت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الخرطوم انشطتها لمكافحة حمى الضنك والحد من إنتشار الحالات بمحليتي أمبدة وكرري وذلك من خلال الطواف اليومي لفرق الإستجابة السريعة الجوالة والثابتة .

واكد مدير إدارة الرصد والتقصي بمحلية كرري عبدالجبار فضل الله احمد من داخل مركز نايس كير الطبي الحديث بمحلية كرري ان المركز يعمل من ضمن ٤مراكز بالمنطقة (الحجاز والشهيد المعز عبادي والشيخ حسب الرسول ونايس كير الطبي الحديث) و تقوم باستقبال الحالات والفحص والفرز وتقديم خدمات العلاج والأدوية مجانا إضافة لإعطاء التوجيهات الصحية اللازمة كإستخدام الناموسيات وتغيير المياه منعا لتوالد الباعوض الى جانب تحويل بعض الحالات التى تحتاج الى إحالة إلى مركز عزل ام درمان .

ومن داخل المركز المؤقت بمسجد الحارة ٢٩ قال د . سامي ابراهيم ان العمل بدأ بالثورة الحارة ٢٦ثم الحارة ٢٧ وتمكنت الأتيام خلال يومين من التغطية الكاملة بالتنسيق مع لجان الخدمات بالأحياء بتوعية الأسر من بيت الى بيت والإستعانة بالمساجد لتقديم الخدمة وتوفير الأدوية اللازمة من قبل الوزارة .

ومن جهتها اكدت عضو فرق الإستجابة السريعة عسجد طه حسن طه اهمية الدور الذي تقوم به الفرق الجوالة والثابتة من خلال المتابعة بالمراكز الصحية والمتابعة المجتمعية بالإستجابة لحالات التبليغ بالمنازل وتقديم الخدمة المطلوبة من قبل الاتيام بالمناطق المستهدفة .

الخرطوم- شذى الشيخ

صحيفة الجريدة