مفاجأة في عدد الشاحنات المارة بمحطة هوشيري مدخل بورت سودان





اسفر العد الحركي للسيارات الذي تتفذه الهيئة القومية للطرق والجسور عن مفاجأة في عدد السيارات بمحطات العبور حيث تجاوز عدد السيارات بمحطة هوشيري بالبحر الاحمر عن مرور 12 الف عربة في 6 ايام ..بينها 9 الاف شاحنة مما يشير الى ازدياد كبير في حركة الواردات مقارنة بالعام الماضي ..

وقالت الهيئة القومية للطرق والجسور ان العد الحركي بمحطة هوشيري على مدخل بورت سودان اسفر عن أكثر من “12” ألف عربة منذ بداية العد الحركي والمسح المروري بمحطة “هوشيري” بالبحر الأحمر.

وكشف مشرف محطة هوشيري صبري حسن الريح عن حصر نحو ” 2000″ عربة بجميع انواعها من” شاحنات وبصات وعربات صغيرة ودفارات “في اليوم الواحد بالمحطة دخولاً وخروجاً من بورتسودان منذ بداية العد الحركي والحصر المروري، وقال في تصريحات صحفية نعمل منذ خمسة أيام وحصرنا فيها أكثر من “12” ألف عربة في اليوم السادس للعد بالمحطة، وأشار إلى أن أكثر العربات مروراً بالمحطة هي الشاحنات بمعدل مرور يومي يصل إلى أكثر من “1500” شاحنة في اليوم

وأشار صبري إلى أن محطة هوشيري عليها ضغط شديد، لجهة أن كل سيارات الوارد والصادر تأتي عبر هذه المحطة ” بورتسودان سواكن هيا عطبرة الخرطوم ” ، ونبه إلى أن كل نقاط التحصيل متواجده بالمحطة.

وأكد صبري أن عمليات العد الحركي والمسح المروري تسير بصورة طيبة وبدون معوقات.

في وقت أقر فيه بوجود هروب، وصفه ب” البسيط” لبعض العربات الصغيرة من المحطة.

وكانت الهيئة القومية للطرق والجسور قد أطلقت في 21 فبراير الجاري برنامجها السنوي للعد الحركي والمسح المروري بهدف الحصول على معلومات دقيقة تستعين بها في مجال صناعة الطرق.

صحيفة الجريدة