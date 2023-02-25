الدقير يترشح وحيدًا في انتخابات رئاسة المؤتمر السوداني





أعلنت لجنة انتخابات المؤتمر العام السادس لحزب المؤتمر السوداني رئيس الحزب الحالي عمر الدقير مرشحًا وحيدًا للرئاسة، بعد قبول طعن في المرشح الآخر.

أعلنت لجنة انتخابات المؤتمر السادس لحزب المؤتمر السوداني قائمة المرشحين النهائية لرئاسة الحزب والمجلس المركزي.

وبحسب لجنة انتخابات المؤتمر السادس لحزب المؤتمر السوداني، فإن عمر الدقير سيترشح لانتخابات رئاسة الحزب بلا منافس بعد قبول طعنٍ في المرشح الآخر، فيما يتنافس كلٌّ من مستور أحمد ومحمد يوسف سيد أحمد وإقبال أحمد على رئاسة المجلس المركزي للحزب.

وكان القيادي في حزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب السياسي للحزب – قبل تجميد نشاطه في مطلع فبراير الجاري- نور الدين صلاح الدين قد أعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب في وقت سابق.

وتبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين يوم الإثنين 27 فبراير حتى الأربعاء الموافق 15 مارس المقبل، ليبدأ “الصمت الانتخابي” إلى حين انتهاء العملية الانتخابية.

وفي ديسمبر الماضي، أرجأ حزب المؤتمر السوداني مؤتمره العام السادس إلى مارس المقبل، بعد أن أعفى أمينه العام محمد يوسف سيد أحمد وأحال (10) من قياداته إلى التحقيق بـ”مخالفات تنظيمية”.

صحيفة السوداني