اجتماع حاسم لـ (لجنة المعلمين) لتحديد موقفها من تجديد الإضراب





حددت لجنة المعلمين السودانيين السبت المقبل موعدًا لتحديد موقفها من الإضراب.

ورهنت لجنة المعلمين رفع الإضراب بصرف الاستحقاقات كاملة للمعلمين بالولايات والدفع بتقرير من الولايات التي لم تصرف اسحقاقاتها بالإفادة بتعديل المرتب وتعديل فروقات المرتب.

وقالت القيادية باللجنة درية حسن لـ (باج نيوز) إن هناك وجودًا ضبابيًا في تحقيق المطلب الأساسي والمتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور.

وتوقعت درية مقاطعة عدد من الطلاب الامتحانات وفقًا لما رشح من اخبار بتسيير إحدى المحليات لموكب لوزارة التربية والتعليم فضلًا عن رفض عدد من أولياء الأمور للامتحانات لجهة انقطاع الطلاب لأكثر من شهرين عن الدراسة .

واعتبرت أن خطوة عقد الامتحانات في الوقت الراهن الغرض منها كسر الإضراب وليس تقييم الطلاب ووصفت الامتحانات الحالية بالمربكة للتلاميذ والعملية التعليمية على حد سواء.

صحيفة السوداني