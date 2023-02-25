جبريل إبراهيم : سنرفع الدعم عن الغاز





اكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، الاستمرار بالإصلاحات والسعي إلى رفع الدعم عن الغاز في الفترة المقبلة. كما تهدف الحكومة إلى رفع قيمة الإنفاق على التعليم بنسبة (17٪) خلال العام 2023

وقال جبريل لـ شبكة CNBC عربية أمس- إن السودان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة. وزاد :ان بلاده ايضا تسعى للتصدي للتحديات في التحول إلى الاقتصاد الرقمي من حيث الاقتصاد. وأردف بالقول “إن السودان وضع هدف للوصول إلى الاستثمار بنسبة 40% في مجال التعليم والصحة من موازنة العامين القادمين وأن أكثر من 2.5 تريليون جنيه سوداني تحصيلات.

صحيفة السوداني