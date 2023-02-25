لجنة الأمن بالخرطوم تحظر تجمع لقوات درع السودان بشرق النيل





قررت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها أمس، برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، دعم قرار لجنة أمن محلية شرق النيل والخاص بمنع الحشد المعلن الذي دعا له درع السودان والمقرر له “السبت “بسوق حطاب بشرق النيل.

وأكدت اللجنة أنها لن تسمح بقيام أي منشط يتعارض مع مبادئ تأمين ولاية الخرطوم ويؤدي إلى خلل أمني.

ووجهت اللجنة أمن شرق النيل باتخاذ تدابير كافية لتنفيذ قرارها وفي حالة إصرار الطرف الذي دعا للفعالية على قيامها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار.

وكانت نظارة عموم البطاحين رفضت في بيان صادر عنها “الجمعة” الحشد المعلن من قوات درع السودان في منطقة حطاب بمحلية شرق النيل .

صحيفة السوداني