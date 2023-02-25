وزارة التربية والتعليم بالجزيرة تحذر من تغيب المعلمين بفعل الإضراب





حذرت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة من تغيب المعلمين أثناء فترة الإضراب، كما أقرت بمشروعية الإضراب، ولوحت بمحاسبة أي معلم يتغيب عن الحضور بالمدرسة. وقالت الوزارة في بيان معمم لمديري المرحلتين بالولاية تحصلت (الحراك) على نسخة منه، ذكرت فيه أن الوالي إسماعيل عوض الله العاقب عقد اجتماع بإدارات المراحل بالوزارة وجاءت مخرجاته على تأكيد مشروعية الإضراب وأنه حق مكفول، بيد أن قفل المدارس حق الولاية وحدها ولا يجوز لسواها – وفقا للبيان – وأي مدرسة تغلق أبوابها يحاسب المدير. وشددت الوزارة على تواجد المعلمين، وهددت بمحاسبة أي معلم يتغيب عن المدرسة. ونوهت وزارة التربية بالجزيرة إدارات المراحل بالمحليات بعقد اجتماع مع مديري المدارس لعكس ما جاء في الخطاب.

بدورها أعلنت لجنة المعلمين الموحدة بولاية الجزيرة عن وقفة احتجاجية يوم الإثنين القادم 27 فبراير أمام أمانة حكومة الولاية للتنديد والرفض لما أسمته استخدام أسلوب التهديد. جاء ذلك رداً على بيان وزارة التربية والتعليم بالولاية بعد الاجتماع الذي عقده الوالي “العاقب “بمديري المراحل.

ود مدني ـ محمد الأمين

صحيفة السوداني