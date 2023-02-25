لجنة المعلمين تقرر تعليق الإضراب وتدفع بمذكرة عاجلة بشأن العام الدراسي





قررت لجنة المعلمين السودانيين تعليق الإضراب لمدة أسبوعين إبتداءاً من غداً الأحد وحتى الخميس 9 مارس بناء على مقترح وافقت عليه (14) ولاية، وتحفظت (4) ولايات، وأكدت عدم التفريط في المكاسب والحقوق لكل الولايات.

وعزت لجنة المعلمين في بيان قرارها لإعطاء فرصة للجنة التي كونها المجلس السيادي لإكمال مهامها، وإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم للرأي الذي ابداه المجتمع من خوف على مصير العام الدراسي.

وكشف البيان عن تكليف لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ كافة ما تم التوافق عليه في كل الولايات، والطواف على الولايات التي لم يتم فيها الصرف وفقا للتعديل الجديد، كما تم تكليف لجان المعلمين بالولايات المختلفة ومحليات ولاية الخرطوم برفع تقارير ومقترحات بعد عقد اجتماعات موسعة مع المعلمين خلال هذه الفترة.

وشدد البيان على مقاطعة امتحانات الأمر الواقع بمحليات الخرطوم وعدم التعامل معها، كما قررت العمل بجد مع كل الجهات المسؤولة لرد المظالم التي حدثت بسبب الإضراب.

وقال لجنة المعلمين إن اللجنة العليا للإضراب ستعقد اجتماعا يوم الخميس 9 مارس لاتخاذ القرار المناسب بناء على ما يجري على الأرض.

وقررت لجنة المعلمين رفع مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية للنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.

وقالت “سنعود لوسائلنا المجربة حال لمسنا أي تباطؤ أو تلكؤ من اي طرف”.

صحيفة اليوم التالي