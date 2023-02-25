شاهد بالصورة والفيديو.. المودل آية أفرو تستعرض مفاتنها في السعودية بفستان فاضح صممه لها خبير أزياء عالمي وترقص على أنغام (سوي كدة لمن يسحروك)





واصلت الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا آية أفرو تخصصها في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا.

الراقصة التي اشتهرت بإثارة الجدل ظهرت في المملكة العربية السعودية بتقديمها لاحتفال أقامه سودانيون بمناسبة يوم التأسيس الذي شهدته المملكة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت أفرو باستعراض مفاتنها بمقطع فيديو قبل بداية الحفل وذلك برقصها على أنغام أغنية الفنانة هدى عربي (سوي كدة لمن يسحروك).

ووفقاً لما ذكرت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الناشرة للمقطع فقد استعانت المودل المعروفة بخبير أزياء لبناني معروف ليصمم لها فستانها الفاضح الذي ظهرت به خلال الحفل وجلب لها آلاف التعليقات الساخرة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين