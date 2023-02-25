عند تناوله يوميا .. دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة جديدة بشأن ” الإسبرين” يقلل من مرض خطير يفتك بالنساء





كشفت دراسة حديثة أن تناول الأسبرين يوميا قد يجعل النساء أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض الشائع.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الاستخدام المتكرر للأسبرين قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض، بغض النظر عن قابلية المرأة الوراثية للإصابة به، بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.

وقام الباحثون بتجميع البيانات من 8 دراسات أجراها اتحاد جمعية سرطان المبيض بين عامي 1995 و 2009 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.

وشمل تحليلهم 4476 امرأة مصابة بسرطان المبيض غير المخاطي (نوع نادر من المرض) و 6659 امرأة لم تكن مصابات بالسرطان، تتراوح أعمارهم بين 49 و 66 عاما.

ويعد سرطان المبيض سادس أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء في المملكة المتحدة، وغالبا ما يطلق عليه اسم القاتل الصامت نظرا لأن الأعراض من الصعب ملاحظتها في المراحل المبكرة

صحيفة المرصد