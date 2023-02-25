التكسب الشخصي والاقتصادي بفهم أن هنالك من يمتلك جيشا خاصا يؤدي إلى انهيار الدولة





شهد عضو مجلس السيادة الإنتقالي ممثل القائد العام، الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا السبت ، عقد مئة زيجة جديدة بمنطقة ود حامد بمحلية المتمة بولاية نهر النيل ، وذلك بحضور والي ولاية نهر النيل وأعضاء حكومته وأعضاء لجنة الأمن وقيادات المجتمع المحلي وحشد كبير من مواطني المنطقة.

إلى ذلك، نقل سيادته تهاني وتبريكات السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام، وجميع قادة ومنسوبي الجيش السوداني إلى أهل المنطقة.

وفي الجانب السياسي، نقل سيادته رسائل القيادة العسكرية لكل القوى السياسية الوطنية من خلال مواطني ود حامد، بأن الجيش مؤمن بأهداف ثورة ديسمبر وحتمية الإنتقال لدولة مدنية حديثة بعيدا عن الإقصاء، وأنها ستحمي خيارات الشعب وتطلعاته في التحول الديمقراطي، وأن قوى الثورة السودانية من حقها أن تقود الفترة الإنتقالية على أن تتواضع على التوافق على وثيقة لتكوين حكومة قومية، وتنأى بتنظيماتها عن لهجة التعالي والإقصاء والتعنت من قبل كل القوى السياسية الموجودة.

وفي الجانب العسكري، أكد سيادته تصميم القوات المسلحة على دمج قوات كل الحركات الموقعة على اتفاق السلام في القوات المسلحة.

وخص قوات الدعم السريع التي أكد تصميم القيادة على دمجها في رحم القوات المسلحة المبارك الذي ولدت منه، فليس ثمة دولة محترمة بها جيشان، وأن التهديد والتكسب الشخصي والاقتصادي بفهم أن هنالك من يمتلك جيشا خاصا لن يؤدي إلا إلى انهيار الدولة في الوقت الذي شدد فيه على أن القوات المسلحة قادرة على بسط الأمن والسيطرة على تبعات أي تصرفات متفلتة وغير مسئولة قد يقدم عليها البعض.

وتطرق سيادته إلى أهمية أن تولي الحكومة القادمة اهتمام خاص بتطوير قوى الدولة الشاملة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية لبناء دولة سودانية قوية ومتطورة.

وفي ختام حديثه، أكد سيادته للحضور أن القوات المسلحة ستظل على قدر عزائم أهل السودان، كما جدد إلتزام قيادتها باسناد كل جهد حريص ومخلص للوصول إلى التحول الديمقراطي بكل قوى الثورة السودانية لتشكيل حكومة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة .

وتوجه سيادته بالشكر لحكومة الولاية وجميع مكوناتها الامنية والاجتماعية واللجان التي نظمت هذه المبادرة الاجتماعية التي تحيي قيم التسامح والترابط بين الجميع.

يذكر أن المناسبة تأتي في سياق مبادرة اجتماعية لتحصين الشباب نفذتها لجان محلية بولاية نهر النيل برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة، وكان السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة قد دعى إلى تعميمها لتنتظم كل ولايات البلاد.

وفي ختام الحفل قام ممثلو المنطقة بتكريم السيد عضو مجلس السيادة ووالي الولاية بجانب عدد من الشخصيات.

ودحامد – نهرالنيل 25-2-2023 (سونا)-