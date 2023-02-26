الخرطوم تدعو إلى تكثيف التفتيش لمنع حمى الضنك





أكد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم محمد علي أحمد شريف التزامه بتوفير كل المعينات المطلوبة لمكافحة كل نواقل الأمراض بالتركيز على نواقل الملاريا وحمى الضنك.

وأشار لدى مخاطبته الورشة التنويرية للكوادر الصحية والمجتمعية وأصحاب المصلحة حول نواقل حمى الضنك والحميات النزفية عن طريق التفتيش والمعالجة والتي نظمتها إدارة النظام الصحي بمحلية الخرطوم بالتعاون مع إدارة الملاريا بوزارة الصحة ولاية الخرطوم أشار إلى أن المحلية تنفذ برامج وقائية لمنع انتشار المرض بالمحلية، وذلك بتكثيف الرش الضبابي بجانب تدريب وتأهيل الكوادر الصحية لمكافحة المرض.

هذا وركزت الورشة على كيفية التعرف على المرض واكتشاف مواقع التوالد والتمييز ما بين البعوض الناقل لحمى الضنك والبعوض المسبب للملاريا.

ودعت الورشة إلى تكثيف العمل والتقصي بالتركيز على وحدة الديم الإدارية وذلك لمجاورتها لموقف الترحيلات والذي يرتبط مع ولايات أخرى بالحركة ونقل البضائع.

وأمنت الورشة على تدريب مدربين لينطلق التدريب في كل المحلية والذي يستهدف قطاعات أخرى مثل التعليم ومنظمات المجتمع المدني بجانب عقد ورشة تدريبية لأعضاء جمعية الهلال الأحمر، وذلك لزيادة حالة الاستكشاف للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك بالمحلية.

صحيفة اليوم التالي