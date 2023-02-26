قنبلة صغيرة.. ميسي يشتبك مع زميله في تدريبات باريس





دخل ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في اشتباك لفظي مع أحد لاعبي الفريق الباريسي أثناء الاستعداد لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن الأجواء متوترة في “حديقة الأمراء”، وانفجرت قنبلة صغيرة أثناء تدريبات باريس، أمس السبت، بين ميسي وفيتينيا.

وأشارت إلى أن فيتينيا انزلق تجاه ميسي في المران لقطع الكرة وبالكاد لمسه.

وأوضحت أن هذا الأمر أثار استفزاز ميسي، وحدث اشتباك لفظي بين الثنائي.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن لاعبي سان جيرمان تحركوا على الفور للفصل بين ميسي وفيتينيا.

وقالت “ليكيب” إن الحادثة لم تتطور بين اللاعبين، لكنها علامة أخرى على الأجواء السيئة داخل غرفة ملابس سان جيرمان.

موقع كووورة