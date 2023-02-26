طرح 20 وظيفة في مارس





يقول الصافي إنّ المفوضية في سعيها لخفض حدة الفقر زادت عدد الأسر المستهدفة من 200,000 أسرة إلى 300,000 أسرة.

أعلنت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، عن طرح 20 وظيفة عامة عبر لجنة الاختيار في مارس المقبل.

وقال مفوّض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر عزّ الدين الصافي، بحسب وكالة السودان الرسمية، الأحد، إنّ الوظائف تشمل درجات قيادية ومتوسطة ومداخل خدمة.

وأوضح أنّ المفوضية تشهد المراحل النهائية للبناء المؤسسي بعد ترفيعها في 2018م من مركز لخفض الفقر إلى مفوضية.

باج نيوز