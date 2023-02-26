“دقلو” يكشف عن مخطّط خطير





يقول دقلو إنّ هناك إجراءات قامت بها وزارة المالية، لحوكمة ولايتها على المال العام، وأن تلك الإجراءات شملت جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك جميع القوات النظامية.

قال قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو، إنّه لن يحدث أيّ اشتباكٍ بين الجيش والدعم السريع.

وأضاف”إخوانكم في الجيش مستحيل أن يرفعوا في وجهكم السلاح، أو أنّ نرفع في وجههم السلاح، كلنا يدّ واحدة نبني وطننا العزيز، ونعيده إلى وضعه الطبيعي دون تفرقة أو شتات”.

والأحد، خاطب قائد ثاني قوات الدعم السريع، ضباط وضباط صف وجنود، قوات الدعم السريع، برئاسة القوات بالخرطوم.

وأوضح دقلو إنّ هناك حملات إعلامية ممنهجة، يقف خلفها أصحاب أغراض، تهدف إلى استفزاز القوات وتشويه صورتها والتأثير على معنوياتها بسبب سيرها في الطريق الصحيح.

وأضاف”هذا ديدننا الذي ارتدينا الكاكي من أجله، وصدرنا لن يضيق”، وهذه الحملات لن تؤثر على القوات بل تزيدها قوة وصلابة”.

وأعلن عبدالرحيم، أنّهم مع مبدأ الجيش الواحد وإصلاح المؤسسة العسكرية، ولن يتراجعوا عن الوعد الذي قطعوه أمام الشعب السوداني.

وتابع” الجيش وإخوانهم في قوات الدعم السريع، وشابات وشباب ثورة ديسمبر المجيدة، قدموا أرتالاً من الشهداء من أجل الوطن”.

وأشار إلى أن هناك جملة من الشائعات منتشرة في وسائل الإعلام، لإضعاف القوات، ومن بينها شائعة تقليص مرتبات القوات.

باج نيوز