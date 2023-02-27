الطب العدلي: (الجقور شحمت) من أكل جثامين المشارح





كشف مدير الطب العدلي بالخرطوم، د. هشام زين العابدين، عن الاستعانة بشركات مبيدات لمكافخة الفئران والحشرات التي تكاثرت بصورة كبيرة في المشارح، ولا يوجد جثمان مكتمل بالمشارح، فهي ماتزال ملقاة على الأرض بطريقة فيها إهانة لأرواح الموتى.

وقال هشام لـ(السوداني): “الجقور شحمت” من أكل الجثامين، ورغم الاستعانة بشركة لمكافحتها إلا أنها موجودة وتكاثرت بشكل كبير، داعياً إلى إكرام الموتي بدفنهم ، مشيراً إلى أن معلومات الجثامين التي دخلت المشرحة موجودة، بالتالي لا داعي للاحتفاظ بها في مشارح غير مهيأة لذلك.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني