



فرصة نموذجية للهلال في التأهل وتجاوز مجموعات الأبطال

هيأ الأهلي المصري فرصة نموذجية للهلال للتأهل ومرافقة صن، داونز أقوى المرشحين لصدارة المجموعة، على غرار ما فعل في النسخة الماضية التي تواجد فيها مع المريخ والهلال والأهلي، وتأهل بأعلى معدل نقاط عندما تفوق على الهلال والأهلي ذاهاباً وإياباً، وتعادل في مباراة واحدة أمام المريخ، ولا بديل للأهلي سوى الفوز على القطن ذهاباً وإياباً، ومن ثم الفوز على الهلال وصن داونز بجنوب إفريقيا، ليقرر مصيره بيده، بينما سيكون أي تعثر للأهلي في مصلحة الهلال الذي سيخوض تحدياً سهلاً وفي المتناول أمام القطن الكاميروني، بينما سيخوض الفريق مباراته أمام الجنوب إفريقي على ملعب الجوهرة، ليكون فوزه في مباراتين، مع أي تعثر للأهلي بجنوب إفريقيا بمثابة إعلان عن تأهل الهلال، تعادل الأهلي بالقاهرة أمام صن داونز عزز فرص الهلال بشدة، في تجاوز مرحلة المجموعات.

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الهلال يتأهب لمواجهة فهود الشمال في الممتاز

يتسأنف فريق كرة القدم بنادي الهلال اليوم تحضيراته استعداداً لمواجهة الأمل عطبرة، في الجولة الأولى بالنسبة للهلال في مسابقة الدوري، وسيواجه الأزرق نظيره الأمل على ملعب الهلال، بعد أن كان الفريق قد حقق الفوز على منافسه في الجولة الأولى بمدينة الحديد والنار بفوز كبير، وستكون المباراة أمام فهود الشمال بمثابة إعداد وتجهيز لمباريات رابطة أبطال إفريقيا، ومنح الفرصة لعدد من العناصر لتجهيزها لبقية المباريات، وكان فلوران أبيينغي قد مازج بين عناصره المحلية والأجنبية في الجولات الماضية من البطولة.

ويتصدر الهلال مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، متقدماً على المريخ بفارق نقطيتين.

صحيفة اليوم التالي