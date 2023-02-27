جهاز المخابرات: لم نخاطب جهة بشأن إخلاء مقر يتبع لنا





نفى جهاز المخابرات العامة صحة ما تداولته بعض الوسائط الإعلامية بخصوص إخلاء مقار تتبع له.

وكانت قد أوردت مواقع إخبارية و منصات التواصل الاجتماعي نقلاً عن صحيفة صادرة اليوم إن جهاز المخابرات خاطب قوات الداعم السريع بإخلاء مقر هيئة العمليات التابع له.

و أكد جهاز المخابرات العامة في بيان مغتضب اليوم ، أن الجهة الرسمية لنقل أخباره لأجهزة الإعلام المختلفة هي دائرة الإعلام التابعة له ، والموقع الرسمي لجهاز المخابرات العامة https://gis.gov.sd .

و أكد الجهاز أن الإدارة المختصة بجهاز المخابرات العامة ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الشائعات.

باج نيوز