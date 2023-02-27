توجيهات جديدة لوالي الخرطوم بشأن تخصيص الأراضي





جدَّد والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة، الالتزام بقرارات حكومة الولاية بوقف التخصيص المباشر للأراضي إلا عبر الأسس والضوابط المحددة، وطالب بوضع ضوابط لضبط التصرف في الأراضي الاستثمارية والتي حدَّد القانون بيعها عبر المزاد العلني لضمان الشفافية.

وأمَّن اجتماع الوالي مع مدير عام وزارة التخطيط العمراني المهندس حسن عيسى ومديري مصلحة الأراضي والمساحة والتخطيط اليوم، على أهمية مراجعة إجراءات توزيع الأسواق والمواقع الخدمية وتحويل الغرض حسب موجهات المخطط الهيلكي للولاية الذي حدَّد المناطق الحضرية والزراعية والصناعية وفق متطلبات المرحلة .

الصيحة