وزيرة الإستثمار تدعو رجال الأعمال الوطنيين للمساهمة الفعالة لتنمية الاقتصاد





دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أحلام مدني مهدي، رجال الأعمال الوطنيين إلى المساهمة الفعالة لتنمية الاقتصاد الوطني للبلاد وبناء الوطن.

جاء ذلك في سياق زيارتها إلى الشركة الزراعية الأفريقية بمنطقة سمسم الزراعية المطرية جنوب القضارف، في إطار زيارتها التفقدية للمشاريع الاستثمارية بولاية القضارف برفقة السيد/ منتصر خالد الصديق، الأمين العام للمناطق والأسواق الحرة ووفد وزارة الاستثمار المرافق لها.

وكان في استقبال وفد الزيارة السيد/ عبد الرحيم عثمان يوسف المدير الاقليمي للشركة.

واستمعت وزيرة الاستثمار ووفدها المرافق إلى شرح متكامل مصحوبا˝ بعرض عن نشاط الشركة الزراعية الأفريقية والمتمثل في زراعة العديد من المحاصيل النقدية الهامة من قطن وصويا وذرة ودخن.

وذكرت الوزيرة أنها لامست على أرض الواقع المجهود الكبير والمبذول لقيام مشروع الشركة الزراعية الأفريقية والإنتاج الوفير والمتميز لمحاصيل المشروع، ودورها الاقتصادي والمجتمعي الكبير الذي تلعبه تلك المشاريع في التنمية.

كما أثنت على استخدام المشروع لآخر ما توصلت إليه تقنيات الزراعة الحديثة من آليات وتكلونوجيا، و نوهت إلى أنها في وزارتها في مراجعات مستمرة لسياسات الاستثمار وقوانينه، وأن الاهتمام بالمستثمر الوطني هو نصب أعين الوزارة ويجد الاهتمام المتعاظم لدوره المأمول وشراكته الأكيدة في التنمية الاقتصادية.

و دعت وزيرة الاستثمار ˝ إلى ضرورة تبني استخدام الطاقة الشمسية لمشاريع الولاية كحل بديل لمشاكل الطاقة .

من جهته أكد عبد الرحيم عثمان يوسف المدير الاقليمي للشركة مسؤولية المشروع الإجتماعية تجاه المنطقة وأن الأيدي العاملة بالمشروع في طريقها لتبلغ الثلاثة آلاف .

كما قدم د.محمد عثمان محمد نور عميد أكاديمية ميرغني محجوب للزراعة المطرية تنويرا˝ عن مشروع إنشاء أكاديمية للبحوث العلمية في التخصصات الزراعية الموجهة نحو الزراعة المطرية تتيح فرص التدريب العملي أثناء الخدمة للعاملين في مجال الزراعة المطرية في القطاعين العام والخاص .

وكالة سونا