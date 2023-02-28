العاملون بمراكز غسيل الكلى يدخلون في اضراب





اعلنت لجنة العاملين بمراكز غسيل الكلى بالسودان دخول العاملين في اضراب عن العمل اعتبارا من اليوم.

وقال عضو لجنة العاملين سليم عثمان عقب اجتماع اللجنة الذي ألتأم أمس ان اللجنة قررت الدخول في اضراب متدرج يبدأ بيوم واحد على ان يرفع الاربعاء والخميس والسبت . واضاف ان الاضراب ياتي احتجاجا على تدني اجور العاملين بمراكز غسيل الكلى مشيرا الى أنهم ظلوا لفترة طويلة يرفعون مذكرات وخطابات للمطالبة يرفع الاجور الا انه لم يتم الاستجابة لتلك المطالب مما حدا بهم لاستخدام وسيلة الاضراب للفت عناية المسئولين بعدالة مطالبهم.

وابان سليم ان اللجنة اقرت جدولا لاضراب العاملين حال عدم الاستجابة الاسبوع المقبل يومي الاحد والاثنين وصولا للاغلاق الكامل اذا تطلب الأمر .

واوضح سليم ان العاملين بمراكز غسيل الكلى والبالغة اكثر من 90 مركزا في كافة انحاء السودان ظلوا يباشرون عملهم دون تباطؤ طيلة السنوات الماضية ودون زيادة في الاجور برغم التضخم وغلاء المعيشة الذي يجابه كافة السودانيين .

وقال سليم ان اللجنة ومراعاة لظروف المرضى استثنت مركز الاطفال لغسيل الكلى وطوارئ أمدرمان وبحرى من الاضراب

واشار الي ان العاملين بمراكز غسيل الكلى بولاية الخرطوم فقط يتجاوز عددهم الالف عامل.

صحيفة الجريدة