تهديدات بإغلاق ولاية القضارف بسبب أزمة المياه





هددت اللجنة العليا لحل مشكلة مياه ولاية القضارف بإغلاق الولاية حال عدم تنفيذ مطالبها المتمثلة في معالجة أزمة مياه الولاية من قبل الجهات المعنية والمختصة، وشددت على ضرورة الإسراع بإيجاد حل خاصة وأن مناطق وأحياء الولاية تعاني من عطش وصف بالحاد، وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة عادل عركي في تصريح لـ(الجريدة): (تم تشكيل اللجنة لمتابعة ملف المياه وقبل فترة ليست بالبعيدة كلف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اللواء ابراهيم جابر ويتطلع المواطنين لمعالجة أزمة المياه بشكل نهائي)،وكشف عن أن المقاول الصيني المنفذ للمشروع كان قد هدد بالتوقف عن العمل، وطالب وزارتي المالية بدفع مستحقات الاستشاري الإلماني وتوفير مستحقات المقاول أو فك الاعتماد بواسطة بنك التنمية جدة.

القضارف-عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة