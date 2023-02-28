لجنة الأطباء تدين رفض مسجل التنظيمات إيداع النظام الأساسي لنقابة الصحفيين





استنكرت لجنة أطباء السودان المركزية رفض مسجل تنظيمات العمل إيداع النظام الأساسي ومكتب نقابة الصحفيين السودانيين، وأعلنت عن تضامنها مع الصحفيين ودعم جميع خياراتهم في التصعيد للتصدي لصلف سلطة الانقلاب.

وناشدت اللجنة في بيان أمس جميع الكيانات المهنية والأجسام المطلبية للإضطلاع بدورها الحاسم والبناء لقطع الطريق أمام تعنت سلطة الانقلاب.

ووصفت رفض مسجل تنظيمات العمل بأنه مشهد يكرس لوأد العمل النقابي المستقل وينذر ببداية حرب مفتوحة تهدد جميع الكيانات المهنية بلا استثناء.

وأضافت “فمواجهة مجلس تنظيمات العمل الانقلابي للنقابات والأجسام المهنية لن تنتهي برفض تسجيل نقابة الصحفيين بل هي فقط بداية مواجهة طويلة وشاقة مع آله الاستبداد وتعطيل القانون.

صحيفة الجريدة