تراجع أسعار الخضروات وارتفاع قيمة الترحيل





تراجعت القوة الشرائية في سوق الخضروات واختفت عدد من أنواع الخضر بسبب أحجام المواطنين عن شرائها.

وانحصرت مبيعات التجار وفقاً للتاجر سيف الدين آدم إسماعيل، في نوعيه محددة، وقال إن سعر كيلو الطماطم وصل إلى 200 جنيه، وكيلو البطاطس 300 جنيه، وتباع 3 كيلو بألف جنيه، والأسود 500 جنيه، وقطعة العجور الصغيرة 100 جنيه، والكبيرة 200جنيه، وكيلو الجزر 500 جنيه، والليمون الكيس الصغير 500 جنيه، والفلفلية 500 جنيه، والخيار 500 جنيه للكيلو، والبامية الكيلو بواقع 500 جنيه، والكوسا بواقع 500 جنيه، وربطة الرجلة بواقع 300 جنيه، والملوخية 300 جنيه.

وشكا سيف الدين من تراجع المشتريات من قبل المواطنين، وعزا السبب إلى الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، وأكد حدوث زيادات كبيرة في سعر ترحيل الخضروات من الأسواق المركزية.

صحيفة الصيحة