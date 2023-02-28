الواثق البرير يحذر من محاولات التضليل والوقيعة





حذر الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير من ما أسماها محاولات التضليل والوقيعة بين بعض أطراف العملية السياسية بنشر أخبار غير صحيحة تشيع القلق وتؤدي لتسميم الأجواء.

وقال في تغريدة على تويتر “العملية السياسية” تمضي نحو نهاياتها بصورة جيدة، بإرادة وعزيمة كل الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وهي حريصة على إكمال العملية السياسية بأسرع وقت ممكن لاستعادة السلطة المدنية”.

وأوضح أن محاولات التضليل هدفها ضرب الاتفاق الاطاري وعرقلة الحل السياسي المنشود والتمهيد لعودة البلاد إلى عهد التيه والظلام. مؤكدا أن الشعب السوداني هو حارس مشارع الحق وقادر على حماية مكتسبات ثورته وتحقيق غاياته ولن تثنيه عن تحقيق ذلك أي محاولات للردة السياسية أو أحلام دعاة الحرب الأهلية. إننا ماضون نحو تحقيق أهداف شعبنا بخطى ثابتة.

صحيفة الجريدة