معاشيين: الصندوق فشل في الإيفاء بالتزامه بالزيادات





اشتكى عدد من المعاشيين من فشل الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية في الايفاء بالتزامه تجاه زيادة المعاشات للشهر الثاني على التوالي .

وقال عدد من المعاشيين أن الصندوق لم يلتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة المعاشات بنسبة ثلاثمائة في المائة، و إنهم تفاجأوا بمعاشات شهري يناير وفبراير يتم صرفها لهم دون أي زيادة واضافوا أن الصندوق تهرب من الإجابة على اسئلتهم بخصوص الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق وحدد بموجبها زيادة قدرها ٣٠٠ % .

صحيفة الجريدة