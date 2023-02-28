محمد الفكي: بلاغ فساد بمبلغ مليار دولار في ملف الكهرباء





كشف عضو مجلس السيادة السابق نائب رئيس لجنة إزالة التمكين (المجمدة) محمد الفكي سليمان عن حصول لجنة تفكيك نظام الـ 30 من يونيو (المجمدة)، عن ملفات فساد كبيرة في مؤسسات الدولة لمدة 30 سنة أبرزها بلاغ بمبلغ مليار دولار في ملف الكهرباء، وبلاغ محطة (الفولة) بمبلغ 600 مليون دولار، لافتاً إلى اتهام لجنة التمكين بدلاً من مجرمي ومرتكبي الفساد. وأشار في حديثه لمنتدى بالخرطوم أمس إلى وجود أسماء كبيرة متورطة في جرائم الفساد، يمثلون شبكة كبيرة من المفسدين بعضهم لا ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول، ويسعون لطمس الملفات الكبيرة. وأكد استعادة الإخوان المسلمين والفلول للتحكم في البلاد بالكامل، مشيراً إلى مساعيهم الكبيرة لعرقلة تحقيق قيام الدولة المدنية، وقال إن النيابة العامة وديوان المراجع القومي يحتاجان إلى جراحة عامة.

صحيفة الحراك السياسي