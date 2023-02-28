وزير سابق: ما حدث اليوم”عقل سائد داخل المؤسسات العسكرية والأمنية”





يقول مدني” لا يمكّن أنّ تكون الأجهزة التي يعطيها المواطن حق استخدام القوة لحفظ الأمن لا تهديده مؤدلجة وبها تنظيمات فاعلة ومؤثرة للحركة الإسلامية”.

قال وزير الصناعة الأسبق، والقيادي بالحرية والتغيير مدني عباس مدني، إنّ الشرطي القاتل الذي امتدت يده لتنال من جسد شجاع لم يحمل سوى صوته وقضيته لا يمثّل حالة فردية أو جندي متهوّر بل يعبّر عن عقل سائد داخل المؤسسات العسكرية والأمنية.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الثلاثاء، أطّلع عليها”باج نيوز”.

وأشار عباس إلى أنّ هذا العقل لا يجب إصلاحه، إنّما بتره بالكامل.

وتابع” لا يستطيع هذا المجرم القاتل ومن خلفه أنّ يرفعوا أصواتهم دعك من أسلحتهم في وجه عصابات الحركة الإسلامية التي تتسربل بثياب المناطق والجهات وتحمل الأسلحة جهاراً نهاراً في الولايات ووصلت حتي أطراف الخرطوم”.

وأردف” هم شركاؤهم في التآمر علي الشعب وثورته”.

والثلاثاء، أعلنت لجنة أطباء السودان وفاة متظاهر بالرصاص، بعد مشاركته في احتجاجات شهدتها شرق النيل.

باج نيوز