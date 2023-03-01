تربية الخرطوم تحدد موعد امتحانات الأول والثاني الثانوي





أكد اجتماع وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم الراتب مع إداراته التعليمية، على قيام امتحان المرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني مطلع مارس المقبل، واكتمال الإعداد له وانتظام الدراسة بعد الانتهاء من الإمتحانات.

وبحث الوزير د. قريب الله محمد أحمد خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات منها خطة الوزارة وأسلوب عرض الأنشطة والبرامج التعليمية، وما تم تنفيذه منها وانتهاج العلمية في كتابة تقارير متابعات الإدارات الشهرية وعدم قبول اي تقرير لا يطابق خطة الإدارة المعنية.

ووجه المجلس بإحكام التنسيق بين الإدارات التعليمية لتحسين الأداء التعليمي وضرورة إلمام الإدارات بالمحليات بتفاصيل سير العملية التعليمية بمحلياتهم ومعرفة أوضاع المدارس والتلاميذ وحوجة ومطلوبات التعليم وإنشاء قاعدة بيانات لأهمية المعلومات الميدانية في دعم القرارات الإدارية والموجهات الرأسية.

واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل عن موقف امتحانات الأساس والمتوسط وقياس مستوى التحصيل الأكاديمي بين الطلاب، وأمن على أهمية الخبرات الجماعية في وضع الامتحانات الموحدة نسبة إلى المنهج الجديد للمرحلة المتوسطة إلى حين استقرار نظامها واكتمال عملية الفصل.

وشكّل المجلس لجنة من إدارتي التعليم الأساس والخاص وتعليم الكبار لدراسة أوضاع مراكز تعليم الكبار توطئة لتقنينها وضبطها بضوابط التعليم العام بالولاية.

ووجّه المجلس بالتزام العاملين بحملات النظافة والإعداد المبكر لها من الإدارة المعنية لتؤدي المطلوب منها دون إنقاص في الواجبات الإدارية الرئيسة.

صحيفة الصيحة