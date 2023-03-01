طبقت اليوم .. زيادات ضخمة في تعرفة المياه





طبقت هيئة مياه ولاية الخرطوم تعرفة جديدة لمشتركيها اعتبارا من اليوم الأول من مارس وفقا لمرسوم ولائي .

وبحسب تعميم من الهيئة حددت هيئة مياه الخرطوم عدة فئات

وارفقت معها تعرفة جديدة تبدا من الفئة الثالثة وحتى الخاصة المعنية بالشركات والبعثات الدبلوماسية.

وتم تسعير الفئة الثالثة بالف جنيه لأي عقار به توصيلة مياه “نص بوصة” شريطة أن لا يكون مبنى متعدد الطوابق

فيما يدفع فئات الدرجة الثانية 1500 ج للتوصيلات “3 وربع بوصة” دون مبنى به العديد من الطوابق.

إلى ذلك ارتفعت تسعيرة المياه للفئة الأولى حيث بلغت 5 الف جنيه لأي عقار به توصيلة مياه “1 بوصة” ويحتوي على شقق سكنية .

ونص المرسوم الولائي على مبلغ 10 آلاف جنيه للفلل والمباني الاستثمارية والشقق المفروشة

كما قرر 600 ج للمتر المكعب في المباني الصناعية و 5 الف جنيه المتر المكعب لشركات الإتصالات والبترول والكهرباء والبعثات الدبلوماسية.

صحيفة الصيحة