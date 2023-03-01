السودان .. اكتشاف أثري فريد





أعلنت بعثة بولندية تعمل في التنقيب في المناطق الأثرية في دنقلا العجوز شمالي السودان، عن كشف أثري جديد في المدينة القديمة، وصفته البعثة بأنه كشف “فريد وغير المتوقع”، وقالت إنه قد يعيد تأريخ تأسيس المدينة القديمة ألف عام أقدم من ما هو متفق عليه حاليًا، من القرن الخامس الميلادي إلى النصف الأول من الألفية الأولى قبل الميلاد.

وقالت البعثة التابعة للمركز البولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط ​​بجامعة وارسو، والتي تعمل في دنقلا العجوز، إنها عثرت خلال موسم التنقيب الحالي، على “عناصر معمارية من معبد فرعوني” في موقع يعود إلى القرون الوسطى.

وأضافت البعثة أن هذا التاريخ يعود لأوقات الأسرة المصرية الخامسة والعشرون، والتي حكمت مناطق شاسعة في شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط.

صحيفة الصيحة