السودان .. بسعر ”4″ ألف .. توزيع ألف أسطوانة غاز للطبخ





تأتي الخطوة في تجسيد اهتمام حكومة الولاية بإنسان الولاية وفق حسن أحمد سليمان.

أعلنت إدارة المواد البترولية بالجزيرة، عن توزيع ألف إسطوانة من غاز الطبخ وسط فرحة المواطنين.

وشدّد مدير إدارة البترول بالجزيرة، حسن أحمد سليمان، بحسب وكالة السودان الرسمية، الأربعاء، على التزام إدارته باستمرار طرح الغاز في الأحياء وفق الجدولة إضافةً لمرتين في الأسبوع بالمعرض.

وأضاف” سعر الأسطوانة بالمعرض 4 آلاف جنيه بعد تكفّل إدارة البترول بكلفة الترحيل، لتقليل أعباء المعيشة على المواطنين”.

باج نيوز